Na comparação ano a ano, a empresa brasileira entregou oito aeronaves a mais em 2021 do que foi entregue no mesmo trimestre do ano passado.

Num comunicado ao mercado, a Embraer destacou que em 31 de março de 2021, a sua carteira de pedidos firmes a entregas totalizava 14,2 mil milhões de dólares (11,7 mil milhões de euros).

Durante o primeiro trimestre deste ano, a KLM Cityhopper, subsidiária regional da KLM Royal Dutch Airlines, recebeu o seu primeiro jato E195-E2 fabricado pela Embraer, através da empresa ICBC Aviation Leasing, elevando para 50 o número total de jatos da Embraer operando na frota KLM Cityhopper.

No mesmo período, a Air Peace, a maior companhia aérea da Nigéria e da África ocidental, recebeu um avião do mesmo modelo.

Segundo a Embraer, a Air Peace tornou-se a primeira cliente a usar a aeronave E195-E2 em África.

A fabricante brasileira informou também que entregou a primeira conversão de um Legacy 450 num jato Praetor 500 à empresa canadiana AirSprint Private Aviation.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 assentos e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.

