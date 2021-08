"Após divulgar seus planos para uma grande expansão na América do Norte com um pedido firme para 30 jatos E195-E2, e direitos de compra para mais 50 aeronaves, a Porter Airlines assinou um importante contrato de suporte e serviços com a Embraer", destacou a Embraer.

"O contrato para o Programa de Suporte Total (Total Support Program ou TSP, na sigla em inglês), com duração de até 20 anos, inclui verificações de manutenção pesada de fuselagem, soluções técnicas e acesso ao Programa Pool, que abrange troca de componentes e serviços de reparação para centenas de itens para a frota de aeronaves comerciais E2 da Porter Airlines", acrescentou.

Citado no comunicado, Michael Deluce, presidente e CEO da Porter Airlines, disse que esse contrato de serviços com a Embraer é fundamental para o sucesso operacional da empresa.

"Nesse momento tão importante da história da companhia aérea, a experiência e o suporte da Embraer são fundamentais para iniciarmos as operações com os E-Jets E2, já que ninguém conhece essas aeronaves melhor do que o próprio fabricante", disse Deluce.

A empresa brasileira informou que os serviços do Programa Pool serão prestados em Fort Lauderdale, na Flórida, enquanto os serviços de manutenção pesada serão realizados em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos.

Nos próximos meses, a Embraer trabalhará com a Porter Airlines para prestar serviços relacionados ao processo de entrada em serviço das aeronaves, incluindo treinos técnicos, recomendações de peças de reposição e serviços de provisionamento.

"Com esse acordo, ampliamos e aprofundamos nosso relacionamento com a Porter Airlines. A Embraer fornecerá todo o suporte necessário muito antes de a companhia aérea iniciar as operações com a aeronave de corredor único mais eficiente do mundo, o E195-E2", frisou Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

A Porter Airlines será a cliente norte-americana de lançamento da família de jatos comerciais E-Jets E2 da Embraer.

Segundo informou a fabricante brasileira, a Porter pretende introduzir o E195-E2s em destinos populares de negócios e lazer em todo o Canadá, Estados Unidos, México e Caribe a partir de Ottawa, Montreal, Halifax e do Toronto Pearson International Airport.

A primeira entrega do E195-E2 à Porter e a entrada em serviço estão programadas para o segundo semestre de 2022. O E195-E2 acomoda entre 120 e 146 passageiros e os planos de configuração dos jatos E2 da Porter serão anunciados oportunamente.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 assentos e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.

CYR // PJA

Lusa/Fim