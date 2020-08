De acordo com a nova lista nominal do pessoal de carreira diplomática, consultada hoje pela Lusa, além dos seis embaixadores já existentes, onze outros ministros plenipotenciários de nível III são promovidos, ao abrigo do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), à categoria de embaixador.

O documento (que não inclui embaixadores que não sejam de carreira, de nomeação política e atualmente em funções) foi publicado quinta-feira em Boletim Oficial, após homologação pela secretária de Estado para a Modernização Administrativa, e conta com 71 elementos do quadro diplomático, entre embaixadores, ministros plenipotenciários, conselheiros e secretários.