O acordo inicial da operação tinha sido anunciado em julho, também em comunicado à CMVM.

Para além do valor da compra, a operação prevê ainda uma "taxa de sucesso adicional a ser paga durante 2023-28 que estará dependente da capacidade solar entregue pela Kronos no mesmo período".

"A transação também inclui uma 'call/put option' relativamente aos outros 30% de participação minoritária detidos pelos fundadores da Kronos, que continuarão envolvidos na gestão diária do negócio, exercível de 2028 em diante, com o preço da opção a ser definido pelo estado dos projetos renováveis em desenvolvimento da Kronos à data", acrescentou o comunicado.

A EDP Renováveis lembrou, no mesmo texto, que "a Kronos tem uma equipa de desenvolvimento eficiente com uma vasta experiência no desenvolvimento de projetos solares e um portfólio de 9,4 GW (7,5 GWac) de projetos solares, em diferentes fases de desenvolvimento, localizados na Alemanha (4,5 GW), França (2,7 GW), Países Baixos (1,2 GW) e no Reino Unido (0,9 GW)".

Desta forma, a empresa "expande a sua presença para 12 mercados na Europa, que no seu total representam mais de 90% das adições de capacidade solar esperadas na União Europeia até 2030".

