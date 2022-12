O Banco do Brasil, que tem como um dos objetivos sociais contribuir para o desenvolvimento sustentável do país, é uma instituição financeira brasileira, constituída como uma empresa de economia mista, na qual a República do Brasil tem uma participação de 70%.

Estas instalações produzirão energia para 365 das sucursais da instituição financeira, para além das três centrais de energia solar existentes, disse a EDP num comunicado.

Um dos novos parques instalados é o primeiro do Banco do Brasil na região Nordeste e abastecerá cerca de 140 agências da instituição, que deixarão de emitir 1.000 toneladas de dióxido de carbono.

Neste parque foram instalados 6.500 painéis solares, que irão gerar 8 GWh/ano.

Os outros três centros estão localizados nos estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

A primeira fábrica foi inaugurada pela EDP em 2020 no estado brasileiro de Minas Gerais e, em outubro deste ano, esse parque e outro no estado do Pará do Norte ultrapassaram a marca dos 30GWh de energia produzida.

"O sucesso desse primeiro projeto levou agora à expansão do modelo para as operações do banco em todo o país", explicou a EDP.

Também anunciou que o Banco do Brasil planeia inaugurar outras 20 centrais fotovoltaicas, que já se encontram em construção, até 2023.

No total, esperam abastecer 1.400 agências com energia renovável.

A empresa, que planeia distribuir a produção de energia solar como um dos seus eixos de crescimento, tem mais de 80MWp instalados no Brasil e mais de 50MWp em construção.

MIM // LFS

Lusa/Fim