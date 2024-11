"A EDP, através da EDP Renováveis [EDPR], iniciou a construção do seu primeiro projeto de energia renovável em grande escala na Alemanha, materializando a ambição que estabeleceu para o desenvolvimento de energia limpa no país", indicou, em comunicado, a elétrica.

Em resposta à Lusa, a EDP não precisou o valor do projeto, mas adiantou que faz parte dos 300 milhões de euros que vai investir na Alemanha até 2026, sendo o primeiro projeto, dentro deste investimento, a arrancar.

A central solar de Ketzin, que está localizada em Brandenburg, na Alemanha, tem uma capacidade instalada de 87 MWp (megawatts-pico) e deverá produzir anualmente energia suficiente para abastecer mais de 28.000 casas, evitando a emissão de, aproximadamente, 75.000 toneladas de dióxido de carbono.

O projeto, que deverá entrar em operação no próximo ano, foi desenvolvido através da Kronos Solar EDPR, que foi adquirida pela EDP em 2022, quando a empresa iniciou a operação na Alemanha.

A Alemanha vai representar cerca de 20% do investimento europeu da EDP até ao final do seu atual plano de negócios e cerca de 25% até 2030.

"Com mais de cinco GWp [gigawatts-pico] de projetos solares em grande escala em diferentes fases de desenvolvimento e com uma equipa dedicada a impulsionar a energia eólica e outras tecnologias renováveis, a Alemanha tornar-se-á um dos mercados mais importantes para as ambições globais da EDP", afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da EDP para a Europa, Duarte Bello.

