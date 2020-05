Depois de anos de forte crescimento, a economia irlandesa deverá contrair-se no segundo trimestre deste ano, com um ambiente externo fortemente enfraquecido e as medidas de confinamento a atingirem negativamente o investimento, o consumo privado e o comércio externo, refere a Comissão Europeia (CE).

A despesa pública deverá expandir-se fortemente para mitigar estes efeitos e contribuir para um défice governamental significativo, adianta a CE no documento.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Irlanda cresceu 5,5% em 2019, sustentado em parte pela atividade das multinacionais e pelo crescimento da procura interna, que aumentou 3%, bem como pelas exportações, mas a pandemia no início deste ano alterou dramaticamente a situação, indica a CE.

Depois de se cifrar em 5% em 2019 e 7,4% este ano, a taxa de desemprego na Irlanda deverá cair para 7% em 2021, indicam as previsões da comissão.

A taxa de inflação deverá cair para -0,3% este ano, afirma Bruxelas, precisando que deve subir em 2021 para o nível moderado de 0,9%, também registado em 2019.

O défice orçamental deverá cair de 5,6% do PIB este ano para 2,9% em 2021. Em 2019, a Irlanda apresentou um excedente orçamental de 0,4% do PIB.

A dívida pública da Irlanda deverá ser 66,4% do PIB este ano e subir ligeiramente para 66,7% em 2021, depois de ter sido de 58,8% do PIB em 2019.

