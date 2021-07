Augusto Mateus falava na conferência parlamentar "RTP - O Futuro do Serviço Público de Rádio e Televisão", que hoje decorre no parlamento, no painel sobre o novo contrato de concessão de serviço público de rádio e televisão: viabilidade, planeamento e implementação dos vários canais da estação pública.

"Os números aqui em causa são suficientemente claros para se poder dizer o seguinte", afirmou, acrescentando que em primeiro lugar "devia-se rever drasticamente a própria forma do cálculo da taxa de contribuição" audiovisual.

"É absolutamente estranho que num tempo" em que existem "multiplataformas" - como TDT e cabo - e as "famílias consomem eletricidade", nesse contexto, "para termos políticas públicas coerentes - que é o que faz falta em Portugal - precisávamos de ter uma contribuição audiovisual melhor definida, eventualmente definida mais em função dos objetivos e não nos instrumentos", prosseguiu.

"O que interessa são os objetivos e os objetivos são dar valor à língua portuguesa, usar a comunidade de países de língua portuguesa para a globalização e não para a fechar e virar para dentro, ajudar a economia portuguesa a focar-se nos bens e serviços transacionáveis e, obviamente, criar um modelo em que de seis em seis anos ou de sete em sete anos tudo isto é avaliado" e decidido com uma convergência das forças políticas "a favor daquilo que é absolutamente essencial" para Portugal ter "futuro na globalização depois da pandemia".

Augusto Mateus disse ainda que "não faz sentido que a contribuição não seja diversificada e desse ponto de vista aumentada, sem aumentar".

Isto tendo a "coragem política de discutir com os leitores e com os cidadãos porque é que se deve investir mais em certas áreas e menos em outras e porque se deve investir mais para poder ter melhor futuro, do que estar sempre a tentar ter uma solução que não nos permite ter o futuro que está de acordo com a ambição dos cidadãos portugueses", concluiu.

O valor da CAV paga através da fatura da eletricidade é de 2,85 euros, a que acresce o IVA.

