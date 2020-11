De acordo com fonte oficial das Finanças, numa nota enviada hoje à Lusa que antecipa a Síntese da Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento a ser divulgada na próxima semana, a "despesa do SNS acumulada até outubro acelerou e tem um crescimento muito elevado de 5,8 % (+502,8 ME), atingindo máximos históricos".

"Já a despesa mensal do mês de outubro cresceu a uma taxa extraordinária de 9% em termos homólogos", de acordo com o gabinete do ministro João Leão.

O Ministério das Finanças refere, ainda, que o "forte crescimento da despesa" se explica "pela aceleração das despesas com pessoal" de 6,1% (+212,3 milhões de euros), "em resultado do crescimento muito elevado do número de profissionais de saúde comparando com o período homologo".

Outras razões apontadas são o investimento no SNS, que mais do que duplicou, ao subir 108,3% (112,7 milhões de euros) para 216,8 milhões, bem como as despesas com aquisições de bens e serviços, que cresceram 2,8% (135,7 milhões de euros).

O investimento no SNS já tinha aumentado 119% até setembro, em termos homólogos, atingindo 187 milhões de euros e ultrapassando a execução completa do ano 2019, em que somou 156 milhões, divulgou em outubro o Ministério das Finanças.

De acordo com as Finanças, até setembro a evolução refletiu a "forte dinâmica de crescimento no âmbito do plano de investimentos Ferrovia 2020 e de outros investimentos estruturantes e, ainda, a aquisição de material médico para o combate à covid-19 destinado aos hospitais".

O défice das contas públicas agravou-se em 7.767 milhões de euros até setembro face ao período homólogo, totalizando 5.179 milhões de euros, anunciou o Ministério das Finanças em comunicado, em 27 de outubro.

