As estatísticas mensais relativas a novembro publicadas pela DGERT indicam que o número de trabalhadores a despedir ascendeu a 4.008, tendo sido efetivamente despedidos 3.503, números que revelam uma queda quando comparados com os 6.986 trabalhadores a despedir e os 6.543 efetivamente despedidos no período homólogo.

Tendo em conta apenas o mês de novembro, os dados mostram que o número de processos comunicados totalizou 23 (contra 66 no mesmo mês de 2020).

Lisboa e Vale do Tejo registou 74% dos processos enquanto a região norte os restantes 26%.

Mais de 40% dos despedimentos coletivos em novembro ocorreram nas pequenas empresas (44%), seguidas das pequenas empresas (32%), das médias empresas (22%) e das grandes empresas (4%).

Foi no comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos que se registou a maior percentagem de processos, com 31% do total.

