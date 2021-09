O Semana de Moda está de regresso a Paris, em versão presencial, e Portugal assegurou a participação no calendário oficial com um evento que vai acontecer no coração da cidade, no dia 01 de outubro, partilhado por três 'designers' portugueses.

Maria Carlos Baptista vai apresentar a coleção "Mátria", onde continua a misturar o vestuário feminino e masculino. Para a 'designer', esta coleção "marca o início de uma nova era, em que a Mulher se estabelece como a força principal, e utiliza os despojos do velho mundo para se expressar", segundo comunicado enviado às redações.

Já Constança Entrudo vai apresentar a sua coleção através de uma instalação multimédia que une o têxtil à 'performance', som, escultura e poesia visual, para explorar a relação entre o meio visual e a palavra escrita.

Ricardo Andrez inspirou-se, para 2022, no design em videojogos e modelagem 3D, com a sua apresentação a ter uma forte componente tecnológica. As suas peças são constituídas por materiais de origem sustentável.

As apresentações dos 'designers' portugueses vão poder ser visitadas numa galeria no 4.º bairro de Paris, mas também vão estar disponíveis apresentações virtuais das suas coleções.

A ModaLisboa e o Portugal Fashion voltam a cooperar neste evento na capital francesa, contando com o apoio da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

