"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que, em comunicado de 08 de abril de 2022, a agência de notação financeira DBRS Ratings GmbH (DBRS Morningstar) reviu em alta o 'trend' (tendência) de todas as notações de risco do Banco Montepio de 'negative' (negativa) para 'stable' (estável)", indicou a instituição, numa nota publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o comunicado, "esta revisão em alta reflete as medidas tomadas pela gestão em 2021, que resultaram no reforço dos rácios de capital e na redução da exposição aos ativos não produtivos e não estratégicos".

Além disso, "a agência de notação financeira considera que o Banco Montepio está a implementar um plano de ajustamento operacional destinado a reforçar o seu balanço, os níveis de produtividade e posição competitiva e que, em 2021, a gestão tomou novas medidas que promoveram a otimização da rede de retalho e a digitalização", indicou o Montepio.

A DBRS confirmou ainda os 'ratings' do banco, incluindo o de emissor de longo prazo, em B, e de curto prazo, em R-4, indicou, na nota hoje emitida.

