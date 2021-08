"Em junho, estima-se que os custos de construção de habitação nova tenham aumentado 6,5% em termos homólogos, mais 0,4 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no mês anterior. Este perfil deveu-se à aceleração (0,8 p.p.) dos preços dos materiais. O preço dos materiais e o custo da mão-de-obra apresentaram, ambas, variações de 6,5% face ao período homólogo", indicou o instituto, num comunicado.

De acordo com o INE, a taxa de variação mensal do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) foi de 1,0% em junho, tendo o custo dos materiais aumentado 0,5% e o custo da mão-de-obra 1,7%.

"As componentes mão-de-obra e materiais contribuíram com 0,3 e 0,7 p.p., respetivamente, para a formação da taxa de variação mensal do ICCHN", disse o instituto.

