Segundo um comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT concluíram o programa de recompra de ações próprias da sociedade anunciado em 19 de julho de 2024 "tendo, ao abrigo deste programa, sido adquiridas 4,620 milhões de ações pelo montante global de 25 milhões de euros".

A empresa indicou ainda que "desde 2022 até à presente data, os CTT levaram a cabo três programas de recompra de ações próprias no montante global de 66,5 milhões de euros, tendo adquirido 16,18 milhões de ações representativas de 10,79% do capital social dos CTT anterior aos três programas".

Assim, destas 16,18 milhões de ações "foram canceladas 6,085 milhões de ações correspondentes ao primeiro programa" e "5,475 milhões de ações relativas ao segundo programa".

Já as "4,620 milhões de ações relativas ao presente programa serão oportunamente canceladas, em conformidade com o que vier a ser aprovado na Assembleia Geral Anual que ocorrerá em 30 de abril de 2025", destacou o grupo.

Os CTT informam ainda que, tendo adquirido os 25 milhões de euros anunciados, o programa de compra pode dar-se "por concluído na presente data, terminando antes do final do seu período máximo de duração", previsto entre de 22 de julho de 2024 a 22 de julho de 2025 (inclusive).

Em consequência, nesta data, "a sociedade detém um total acumulado de 5.908.046 próprias, representativas de 4,27% do seu capital social", indicou.

Por fim, "sendo o objetivo único do programa de recompra a redução do capital social dos CTT mediante a extinção das ações próprias adquiridas" ao abrigo deste programa, "o Conselho de Administração submeteu para aprovação da Assembleia Geral Anual dos CTT de 2025 a realizar em 30 de abril uma proposta de redução do capital social dos CTT em até 4.250.000 euros correspondente à extinção de até 8.500.000 ações próprias representativas de até 6,14% do capital social da sociedade".

