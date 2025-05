De acordo com um comunicado, as duas propriedades operadas pela empresa registaram receitas de 865,9 milhões de dólares (763,4 milhões de euros) entre janeiro e março, uma queda de 13,3% em comparação com o mesmo período de 2024.

As apostas nos casinos Wynn Macau e Wynn Palace foram responsáveis pela maioria do volume de negócios da empresa, arrecadando 720 milhões de dólares (635 milhões de euros) em receitas, menos 12,2% do que no primeiro trimestre do ano passado.

Craig Billings, diretor executivo da empresa-mãe, a norte-americana Wynn Resorts, disse no mesmo comunicado que os grandes apostadores tiveram mais sorte do que o normal no primeiro trimestre, algo que "afetou negativamente os resultados".

Neste segmento, conhecido como jogo VIP, as apostas diminuíram apenas 1,25% nos dois casinos da Wynn Macau, mas as receitas caíram muito mais, 34,4% em termos homólogos, para 120,2 milhões de dólares (106 milhões de euros).

Em média, os casinos da região semiautónoma chinesa conseguem arrecadar pelo menos 3% das apostas no jogo VIP, mas este valor caiu para 1,09% nos primeiros três meses do ano, no caso do casino Wynn Macau.

O chamado mercado de massas continuou a ser de longe o principal segmento para a operadora, representando receitas de 710,9 milhões de dólares (627 milhões de euros) entre janeiro e março, menos 6,9% do que no mesmo período de 2024.

Em 2019 o chamado jogo bacará VIP representava 46,2% das receitas totais dos casinos de Macau. Mas nos primeiros três meses do ano este segmento ficou-se por uma fatia de 25,1%.

As grandes apostas foram afetadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em novembro de 2021.

Alvin Chau Cheok Wa, antigo diretor executivo da Suncity, foi condenado em janeiro de 2023 a 18 anos de prisão, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo emitidas em Macau.

A Wynn Resorts, que está a construir um hotel-casino nos Emirados Árabes Unidos, disse que continua "a explorar oportunidades para desenvolver mais negócios de jogos ou relacionados no mercado nacional e internacional".

Numa teleconferência com analistas, após o anúncio dos resultados, Craig Billings, reconheceu que a empresa poderia concorrer a novas concessões para casinos no Japão, mas apenas "se as condições fossem adequadas".

Billings deu ainda como exemplo a Tailândia, país que está a discutir a legalização dos casinos e que descreveu como "um potencial mercado incrível, com transporte aéreo, infraestruturas, turismo, etc. inacreditáveis".

Além da Wynn, outras cinco concessionárias do jogo - MGM, Galaxy, Venetian, Melco e SJM - operam em Macau, único local na China onde o jogo em casino é legal.

Billings disse não esperar qualquer impacto para a Wynn Macau da guerra comercial criada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos às importações vindas da China e das duas regiões chinesas de Hong Kong e Macau.

Na terça-feira, a agência de notação financeira Fitch Ratings considerou que a guerra comercial pode prejudicar as operadoras de jogo em Macau, que ficam "sujeitas a retaliação" e vulneráveis ao abrandamento económico chinês.

VQ (MBA) // CAD

Lusa/Fim