Fumo negro na chaminé do Vaticano

Cidade do Vaticano, 07 mai 2025 (Lusa) - Fumo negro saiu hoje da chaminé do Vaticano às 21:01 (20:01 em Lisboa) para indicar que os 133 cardeais eleitores, reunidos em conclave desde as 15:30 (16:30), não chegaram a consenso sobre o próximo papa.