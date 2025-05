"Acabado de entrar na maioridade e de se tornar um ídolo da massa adepta, Rodrigo Mora prolonga o vínculo que o liga ao FC Porto e o novo contrato inclui uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros (ME)", lê-se em comunicado publicado pelos 'dragões'.

Quase 10 meses depois de ter renovado até 2027, Rodrigo Mora prolongou a ligação ao FC Porto, clube no qual se formou e debutou a nível sénior, levando oito golos e quatro assistências nas 30 partidas cumpridas na primeira época ao serviço da equipa principal.

O avançado chegou aos escalões jovens dos 'azuis e brancos' em 2016/17, proveniente do Custóias, e acelerou etapas de evolução, chegando a ser o mais novo de sempre a debutar e a marcar nos campeonatos profissionais nacionais com a equipa B, da II Liga.

Em 25 de setembro de 2024, então com 17 anos, quatro meses e 20 dias, Rodrigo Mora passou a ser o sétimo mais jovem de sempre a atuar oficialmente pelo conjunto principal do FC Porto, ao estrear-se como suplente utilizado na derrota no terreno do bicampeão norueguês Bodo/Glimt (3-2), em jogo da ronda inaugural da fase de liga da Liga Europa.

Quase um mês depois, em 28 de outubro, rubricou o último tento da goleada na visita ao AVS (0-5), para a nona jornada da I Liga, e tornou-se o quarto mais novo a marcar pelos 'dragões', atrás dos internacionais 'AA' portugueses Fábio Silva, Rúben Neves e Serafim.

Rodrigo Mora foi crescendo em protagonismo com o decurso da época, na qual alcançou o recorde de precocidade em duelos oficiais da seleção nacional de sub-21, e afirmou-se nas escolhas iniciais do FC Porto desde a chegada do técnico argentino Martín Anselmi.

A renovação contratual do quinto futebolista dos 'dragões' com mais golos e assistências combinadas em 2024/25, atrás de Samu, Galeno, Francisco Moura e Nico González, foi revelada no dia em que André Villas-Boas fecha o primeiro ano na presidência do clube.

RTF // AJO

Lusa/Fim