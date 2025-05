"Aspiramos a reforçar as relações entre Israel e a Santa Sé, bem como a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo", declarou Isaac Herzog num comunicado.

Historicamente complicadas, as relações entre o Vaticano e Israel deterioraram-se após o ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas ao sul de Israel, a 07 de outubro de 2023, e a guerra que Israel desencadeou em retaliação no mesmo dia, na Faixa de Gaza, ainda em curso.

Até à véspera da morte, o Papa Francisco assumiu repetidamente uma posição crítica em relação à guerra em Gaza, o que irritou as autoridades israelitas, que o consideravam pró-palestiniano.

Embora Herzog tenha rapidamente prestado homenagem ao Papa Francisco no dia em que este morreu, 21 de abril, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, demorou mais de três dias a expressar as suas condolências.

O cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, tornou-se hoje o primeiro norte-americano a ser eleito Papa, ao fim de dois dias de conclave para escolher o sucessor de Francisco, que morreu aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Leão XIV, nascido em Chicago, nos Estados Unidos, tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

