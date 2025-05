"Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos", escreveu nas redes sociais o chefe de Estado do Brasil, país com o maior número de católicos em termos absolutos.

Lula da Silva disse ainda que o mundo não precisa "de guerras, ódio e intolerância", mais sim "de mais solidariedade e mais humanismo".

"Que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo", concluiu.

O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, foi hoje eleito Papa, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho. Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.

