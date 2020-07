De acordo com um documento de suporte à proposta de Orçamento Retificativo para este ano, consultado hoje pela Lusa, com esta alteração, a previsão do rácio do serviço da dívida (juros e amortizações) externa para 2020 passa dos 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB), no documento orçamental em vigor, para 2,4% do PIB projetado pelo Ministério das Finanças, após a revisão.

"Para o Orçamento Retificativo de 2020, a previsão do serviço da dívida externa é de 4.394 milhões de escudos [40 milhões de euros]. Esta reprogramação resulta do efeito dos pedidos de moratória de pagamento do serviço das dívidas apresentado junto aos credores, com efeitos previstos a partir de julho do ano em curso, e que resulta numa diminuição de 36,1% em relação ao valor aprovado para o Orçamento de 2020", lê-se no documento.