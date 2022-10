O anúncio sobre o pagamento de 495 milhões de dólares (508 milhões de euros) foi feito pela instituição bancária após o termo do acordo judicial estabelecido com as autoridades norte-americanas.

O acordo com as autoridades judiciais do Estado de New Jersey, Estados Unidos, prevê o pagamento por parte do Credit Suisse pondo fim às reclamações que se relacionavam com 10.000 milhões de RMBS (Residential Mortgage Backed Security).

Os RMBS são títulos em hipotecas residenciais baseados em dívida e garantidos pelos juros pagos em empréstimos para residências, como hipotecas, empréstimos para aquisição de casa própria e hipotecas subprime.

De acordo com a acusação, a operação do Credit Suisse, durante a crise económica e financeira, causou perdas que ascenderam a 3.000 milhões de dólares (3.080 milhões de euros).

Este acordo resolve o caso em que o Credit Suisse esteve exposto aos valores RMBS, indica um comunicado do segundo principal banco da Suíça.

Muitos bancos, antes da crise financeira de 2008 ocultaram a qualidade dos ativos em algumas operações, nomeadamente nos casos em que foram usados RMBS e que afetaram o mercado das hipotecas imobiliárias em países como os Estados Unidos.

