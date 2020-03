Covid-19: Fosun traz da China milhares de máscaras e testes para o SNS O grupo Fosun vai entregar no imediato 700 mil máscaras e 200 mil testes para despiste da covid-19 ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), enviados diretamente da China num avião proveniente de Xangai, foi hoje anunciado. economia Lusa economia/covid-19-fosun-traz-da-china-milhares-de_5e8205e1b06c74195b27145a





"O grupo Fosun mandou diretamente da China cerca de 138 metros cúbicos de equipamentos, onde se incluem um milhão de máscaras para uso pelos profissionais de saúde, das quais 700 mil serão entregues de forma imediata ao SNS, que os adquiriu, bem como 200 mil testes desenvolvidos pelo departamento médico da Fosun, a Fosun Pharma, que têm certificação CE", refere a companhia em comunicado.

Segundo adianta, este primeiro avião proveniente de Xangai "transporta também equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde que serão doados ao Estado português pelo grupo Fosun, bem como testes de despiste da covid-19, com o apoio da Luz Saúde, do Millennium bcp e da Fidelidade".

"Com este donativo a Fosun reafirma, assim, o seu compromisso estratégico com Portugal" e o empenho "em contribuir para prevenir e controlar esta epidemia no contexto internacional", refere a empresa, salientando que, "perante a enorme escassez de equipamentos médicos, a logística tornou-se no mais complexo dos problemas que os Estados têm de ultrapassar para combater a propagação deste vírus".

Segundo recorda, no âmbito da segunda fase das suas operações contra a pandemia de covid-19, desde 22 de março que a Fosun tem vindo a distribuir equipamentos de proteção médica "para ajudar na luta dos países com rápido surto epidémico, nomeadamente Itália, Japão, Coreia do Sul, Índia, Reino Unido, França e, agora, Portugal".

"Como empresa global com raízes na China, esperamos poder fazer a nossa parte para ajudar o mundo a vencer a luta contra o novo coronavírus o mais rápido possível", sustenta.

Citado no comunicado, o presidente da Fosun International recorda que "a Fosun desenvolve a sua presença há muitos anos em Portugal", país que se tornou na sua "segunda casa".

"No momento da epidemia, a Fosun juntou-se às empresas do grupo em Portugal para manter uma estreita comunicação com o Governo português para fornecer um apoio total à luta local contra a epidemia", refere Guo Guangchang.

Por sua vez, Jorge Magalhães Correia, 'global partner' do grupo Fosun, diz que "as participadas do grupo Fosun em Portugal têm trabalhado de forma muito próxima com as autoridades de saúde portuguesas e estarão sempre disponíveis para aprofundar esta colaboração em proveito de todos os portugueses".

"Em nome do grupo Fosun quero agradecer ao Governo a forma eficiente como permitiu agilizar esta operação e agradeço também à Groundforce, à ANA Aeroportos e aos seus colaboradores as facilidades operacionais disponibilizadas", refere, agradecendo ainda à TAP por "ter acautelado em tempo recorde todos os requisitos legais e regulamentares para a realização, em total segurança, desta operação via Xangai, um destino para o qual nunca voou".

Cotada desde 2007 no índice principal da Bolsa de Valores de Hong Kong (00656:HK), a Fosun International Limited foi fundada em 1992 por cinco estudantes da Universidade de Fudan e opera em três linhas de negócio: saúde, felicidade e património.

Um novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667.000 pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril. O decreto do governo do estado de emergência entrou em vigor às 00:00 do dia 21 de março.

O país regista 140 mortes associadas à covid-19 e 6.408 infetados, segundo o boletim epidemiológico de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).

