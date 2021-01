O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,06 dólares acima dos 55,53 com que fechou as transações na segunda-feira.

As cotações têm estado a refletir o corte da produção decidida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados.

Na quarta-feira, os investidores vão estar na expetativa de saber se as reservas de petróleo dos EUA vão baixar pela quinta semana consecutiva.

