O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no Intercontinental Exchange a cotar 1,35 dólares abaixo dos 81,13 com que acabou as transações na sexta-feira.

O Brent fechou em queda e, pela primeira vez desde junho, o preço do barril passou para baixo do limiar dos 80 dólares.

Esta baixa foi atribuída à negociação algorítmica e aos indícios de procura em contração na China, o maior importador mundial de petróleo, que acaba de registar o crescimento económico mais lento em cinco trimestres.

Os investidores mantêm-se na expectativa em relação a eventuais baixas de taxas de juro pelos principais bancos centrais, o que pode incentivar o consumo.

