O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,98 dólares acima dos 73,10 com que encerrou as transações na sexta-feira.

A forte variação de hoje foi atribuída à decisão da designada OPEP+ de adiar o aumento da produção.

No domingo, este grupo, integrado pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados como a Federação Russa, anunciou que iria adiar por mais um mês a intenção de aumentar a produção petrolífera, depois de o já ter feito em outubro, perante a debilidade da procura e a quebra dos preços.

A OPEP+ prevê agora que o aumento da sua produção conjunta em 180 mil barris diários aconteça em janeiro, no que seria um primeiro passo do plano de elevar a extração em 2,2 milhões de baris por dia.

O mercado está muito dependente das eleições presidenciais nos EUA, que decorrem na terça-feira.

"Os fatores chave que influenciam o mercado petrolífero, no contexto das eleições nos EUA, incluem políticas sobre financiamento militar, estratégias económicas, relações externas, a mudança global para as energias renováveis e a cooperação dentro da OPEP e entre esta e os produtores que não a integram", sintetizou Razan Hilal, analista de mercados da FOREX.

