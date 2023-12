O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 0,31 dólares abaixo dos 79,70 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

O Brent, que ultrapassou os 80 dólares durante o dia, cedeu terreno no último minuto, perante os receios dos investidores de um declínio global na procura face ao aumento recorde da produção de petróleo bruto nos Estados Unidos.

No entanto, o mercado permanece atento aos ataques a navios mercantes no Mar Vermelho por parte dos rebeldes houthis do Iémen, que levaram a petrolífera BP a retirar os seus carregamentos daquela rota.

