O barril para entrega em dezembro fechou a sessão de hoje no Intercontinental Exchange a cotar 30 cêntimos abaixo dos 71,42 dólares com que acabou as transações na segunda-feira.

O Brent desceu depois de vários meios israelitas terem publicado que o primeiro-ministro israelita ia ter uma reunião de segurança centrada em uma possível "solução diplomática" para o conflito no Líbano.

O petróleo começou a semana com uma queda superior a seis por cento, depois de a anunciada resposta de Israel ao Irão se ter concretizado "com ataques específicos a objetivos militares", durante a madrugada de sábado, e não ter afetado infraestruturas petrolíferas e nucleares iranianos, nem o fornecimento de crude da região.

