O crude do Mar do Norte, a referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 0,58 dólares abaixo dos 74,96 dólares com que encerrou as transações na quarta-feira.

O Brent continuou a perder terreno perante preocupações sobre o abrandamento económico e a procura de crude na Europa, depois de um relatório de hoje do Banco Central Europeu (BCE) ter mostrado que a atividade empresarial na zona euro estagnou em outubro e permaneceu em contração.

Os riscos de uma rutura no abastecimento de petróleo no Médio Oriente, face a uma possível escalada do conflito, após a resposta ainda não anunciada de Israel ao ataque com mísseis do Irão, no início de outubro, continuam a dominar os receios dos investidores quanto a um cessar-fogo.

"A métrica do crescimento económico global e os conflitos geopolíticos no Médio Oriente estão a impulsionar a volatilidade nos mercados petrolíferos", afirmou hoje Razan Hilal, analista do mercado Forex.

