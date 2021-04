O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 69 cêntimos acima dos 65,42 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

Os dados positivos sobre a atividade industrial na Zona Euro aumentaram a confiança no mercado de petróleo quanto à recuperação da procura.

A esperada redução das restrições socioeconómicas em países como EUA e Reino Unido no segundo semestre também impulsionou o preço do barril.

