O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no International Exchange Futures 70 cêntimos acima dos 112,55 dólares com encerrou as transações na sexta-feira.

Mas durante a sessão o Brent esteve entre os 111,8 e os 114,0 dólares, o que foi atribuído pelos analistas a um aumento da procura nos EUA e ao enfraquecimento do dólar.

