O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar oito cêntimos acima dos 73,53 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

A possibilidade de um terceiro furacão afetar a produção no sul dos EUA, que ainda está a recuperar dos efeitos do furacão Ida, manteve a cotação do barril em alta.

Os investidores mantiveram a sua atenção nas previsões da procura feitas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que admitiu a recuperação dos níveis anteriores à pandemia em 2022.

RN // PDF

Lusa/Fim