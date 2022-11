O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 76 cêntimos acima dos 93,10 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

Um retrocesso do dólar e algum otimismo entre os investidores quanto à evolução da inflação nos EUA impulsionaram as negociações, segundo os analistas.

Mas mantém-se a preocupação com as restrições na China para combater a pandemia do novo coronavírus e o cenário de uma redução da procura de crude.

