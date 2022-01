O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar três cêntimos abaixo dos 88,35 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent terminou a sessão quase sem variação, depois de várias sessões em alta, que a levou para níveis inéditos desde 2014.

O crude europeu chegou a superar 89,4 dólares durante a dia e os analistas mantêm a perspetiva de que a sua cotação continue a avançar em direção aos 100 dólares por barril, dada a evolução da procura os problemas para aumentar a oferta.

