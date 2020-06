"Considerando as consequências da pandemia e o inerente agravamento do contexto económico e social, em Portugal e no mundo, e em face da séria situação de incerteza quanto à retoma da normal atividade económica, o Conselho de Administração da Corticeira Amorim reuniu, ponderou e decidiu manter a proposta de aplicação de resultados", refere a empresa em comunicado à CMVM.

"Tendo como base a sua solidez financeira e a adequada estrutura de capitais da Corticeira Amorim, o Conselho de Administração propõe manter a proposta de distribuição de um dividendo de 18,5 cêntimos por ação".

Esta proposta será votada na assembleia geral que a empresa agendou para 26 de junho.

"A Corticeira Amorim assume com responsabilidade este momento, em linha com a gestão assumidamente conservadora do balanço que tem sido seguida e tendo em conta o reforço de prudência que o contexto adverso implica", afirma.

Neste sentido, e mantendo a proposta para o dividendo ordinário, o Conselho de Administração decidiu "não propor, no corrente ano, a atribuição de um dividendo extraordinário em dezembro (como vinha acontecendo desde 2012)".

