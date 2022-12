"Eu, Aloizio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato, Aloizio Mercadante será presidente do BNDES", anunciou Luiz Inácio Lula da Silva, durante o evento que marcou o fim dos trabalhos da equipa de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

O Presidente eleito do Brasil disse ainda que a missão de Aloizio Mercadante à frente da instituição de investimento da economia brasileira passará por "reindustrializar o país".

"Vão acabar as privatizações neste país", garantiu, acrescentando que as "empresas públicas não estão à venda".

Lula da Silva deixou ainda um recado 'ao mercado' que tem lançado dúvidas e demonstrado algum receio em relação às futuras políticas económicas do país.

"Ao glorioso mercado", disse, em tom irónico, "diga se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro como ganharam de 2003 a 2008", quando foi Presidente.

Durante o discurso, Lula da Silva disse ainda que o combate à fome, a educação base, a saúde pública e a reforma tributária serão as principais preocupações no seu mandato.

MIM // VM

Lusa/Fim