Nos primeiros seis meses do ano, as importações e exportações entre os países de língua portuguesa e Macau foram de 656,4 milhões de patacas (75,3 milhões de euros), contra 755 milhões de patacas (86,6 milhões de euros) no primeiro semestre de 2023, indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

O Brasil e Portugal foram os países de língua portuguesa com os valores mais elevados no comércio externo de mercadorias com a região administrativa especial chinesa, no período em análise, com um total de 494,3 milhões de patacas (56,7 milhões de euros) e de 159 milhões de patacas (18 milhões de euros), respetivamente.

O Brasil exportou mercadorias no valor de 494,1 milhões de patacas (56,6 milhões de euros) para Macau, nos primeiros seis meses deste ano, e importou 200 mil patacas (22,9 mil euros) em mercadorias.

Portugal exportou mercadorias no valor de 156,8 milhões de patacas (17,9 milhões de euros) e importou 2,1 milhões de patacas (240,9 mil euros) de Macau, no primeiro semestre de 2024.

