Clima e financiamento são os fatores mais preocupantes para Moçambique - ONU A analista de assuntos económicos com o pelouro de África nas Nações Unidas Helena Afonso considerou hoje à Lusa os eventos climáticos e o acesso a financiamento são questões "preocupantes" para a economia de Moçambique. economia Lusa economia/clima-e-financiamento-sao-os-fatores-mais_5e2eca7d979f2f128ddbf887





"Existem vários fatores preocupantes que podem afetar as condições económicas de Moçambique a curto prazo, incluindo eventos climáticos extremos (como secas e inundações) ou dificuldades das empresas em aceder a condições de financiamento adequadas", respondeu Helena Afonso quando questionada sobre os maiores desafios da economia moçambicana.

Em entrevista à Lusa na semana em que foram divulgadas as previsões da ONU para a economia mundial, a especialista com o pelouro de África no departamento de assuntos económicos da ONU acrescentou que, "de uma perspetiva mais estrutural, os níveis elevados de dívida continuam a ser um problema para a economia, pois a dívida pública elevada limita bastante a capacidade de implementar políticas fiscais e redistributivas no país" e mantém o Governo "consideravelmente dependente de recursos de doadores externos para responder a grandes eventos, como ciclones".