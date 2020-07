António Costa falava em conferência de imprensa conjunta com o líder do Governo espanhol Pedro Sánchez, em São Bento, após um encontro que se destinou sobretudo à preparação da próxima reunião do Conselho Europeu, nos próximos dias 17 e 18, em Bruxelas.

"Temos adiado por motivos vários essa cimeira luso-espanhola, mas, seguramente, entre o final de setembro e o início de outubro, vamos poder realizá-la na Guarda. Vai ter como tema central um projeto que temos vindo a trabalhar em conjunto nos últimos anos, que é a definição de uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço", disse.

António Costa considero depois que esse projeto comum com Espanha "é uma prioridade fundamental para responder à atual crise".

"Em toda a União Europeia, a fronteira Portugal/Espanha é a única que não é fator de maior desenvolvimento, mas, pelo contrário, tem sido local de despovoamento e de empobrecimento. Temos de robustecer estes territórios para podermos sair da crise", justificou.

