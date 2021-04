"No quadro da cooperação com a FAO, o Governo vai apoiar com dois milhões de dólares americanos (cerca de 1,6 milhões de euros). Vai apoiar as cantinas das escolas com a alimentação", afirmou o embaixador chinês, que falava aos jornalistas no final de um encontro com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam.

O embaixador salientou também que durante o encontro com o primeiro-ministro guineense abordou a necessidade de atrair mais investimento chinês para a Guiné-Bissau.

"Queremos promover o investimento de empresas chinesas no país para contribuir para o desenvolvimento socioeconómico", afirmou o embaixador.

Durante o encontro, disse o diplomata, foram também abordados os vários projetos de cooperação em curso no país, nomeadamente o início da construção da autoestrada entre o aeroporto e Safim.

A cooperação chinesa na Guiné-Bissau centra-se em basicamente nas áreas das infraestruturas, agricultura, saúde e educação.

