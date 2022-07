Os "chapas", veículos ligeiros que servem de transporte coletivo em Maputo, paralisaram hoje em protesto contra o agravamento do custo dos combustíveis, provocando longas filas e confusão nalgumas zonas da capital moçambicana.

"Chegamos, sim, a um consenso, vamos retomar as atividades dentro de pouco tempo", disse o presidente da Fematro, Castigo Nhamane, ao canal público Televisão de Moçambique (TVM).

Nhamane avançou que a decisão de os transportadores coletivos de passageiros voltarem a circular foi tomada depois de um consenso alcançado num encontro realizado hoje com o novo ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala.

Na reunião, Magala assegurou que o executivo vai pagar um subsídio de transporte durante seis meses, repetindo uma promessa que o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, fez na última semana.

O presidente da Fematro avançou que uma equipa do Ministério dos Transportes e Comunicações e dos transportadores vão procurar mecanismos de implementação da proposta de pagamento do subsídio, incluindo o montante e a modalidade de desembolso.

"Dentro de dois ou três dias, vamos terminar pormenores técnicos, o ministro [dos Transportes e Comunicações] nomeou já uma equipa que está a trabalhar connosco para que dentro de dois ou três dias tenhamos o assunto fechado", enfatizou Castigo Nhamane.

O subsídio, prosseguiu, vai aliviar os transportadores do "sufoco financeiro" em que se encontram, devido aos recentes agravamentos dos preços dos combustíveis.

Várias pessoas disseram hoje à Lusa que os motoristas encostaram os carros nos principais terminais da periferia da capital, obrigando os utentes a permanecerem durante muito tempo nas paragens, acabando por caminhar vários quilómetros a pé ou a voltar a casa.

Polícias foram colocados nalguns dos principais terminais rodoviários, como Xipamanine, Xiquelene, Compone, Zimpeto, Benfica, Malhazine e Magoanine.

Alguns autocarros tentaram "furar a greve", mas foram impedidos pelos colegas, que exigiram a retirada dos passageiros que iam a bordo.

Temendo saques, vendedores informais não colocaram os produtos à venda nalguns passeios de avenidas e ruas de Maputo, como é hábito neste tipo de atividade.

Na sexta-feira, a Autoridade Reguladora de Energia (Arene) de Moçambique anunciou a terceira subida de preço dos combustíveis deste ano, com o gás de cozinha a subir quase 20%.

Os novos preços entraram em vigor no sábado.

A gasolina subiu de 83,30 meticais (1,24 euros) por litro para 86,97 meticais (1,30 euros) e o gasóleo passou de 78,97 meticais (1,18 euros) para 87,97 meticais (1,32 euros) por litro.

Em 2008 e 2010, o aumento do preço de transporte rodoviário, acompanhado do agravamento do custo dos bens e serviços essenciais, gerou revoltas populares em algumas das principais cidades do país, resultando em confrontos com a polícia e destruição nalguns locais.

PMA // LFS

Lusa/Fim