O resultado líquido alcançado ficou a dever-se a uma conjuntura favorável no mercado do setor energético e ao aumento das vendas da Cepsa Química, informou a empresa num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola.

A empresa esclarece também que o resultado líquido ajustado, que não tem em conta a variação do valor dos inventários e mede a evolução real do negócio, atingiu os 398 milhões de euros, mais do dobro dos 145 milhões alcançados entre janeiro e junho de 2023.

O EBITDA (lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) atingiu 1.999 milhões de euros, face aos 742 milhões de euros em igual período do ano anterior.

O melhor desempenho alcançado pela empresa até junho deste ano, permitiu-lhe aumentar os investimentos totais para 545 milhões de euros, com o investimento sustentável a representar 45% do investimento orgânico no primeiro semestre do ano fiscal.

A dívida líquida situou-se em 2.493 milhões de euros, ligeiramente abaixo dos 2.522 milhões de euros com que fechou o primeiro semestre de 2023.

JS // EA

Lusa/Fim