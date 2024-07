A operadora aérea pública cabo-verdiana avançou, em comunicado, que o voo será realizado em parceria com o operador turístico CN TRAVEL, para o aeroporto de Barcelona - El Prat -- e será às terças-feiras.

Os voos serão comercializados exclusivamente pelo operador turístico, não estando disponível para venda pública nesta fase, avisou a mesma fonte.

"Esta operação reforça a promoção de Cabo Verde como destino turístico no mercado espanhol e abre portas à companhia nacional no transporte de turistas de e para Espanha", prosseguiu.

Com esta operação, a companhia salientou que "reforça o compromisso de gradualmente e em função da demanda do mercado ir ajustando a capacidade das operações internacionais e domésticas".

A TACV, que opera com o nome comercial Cabo Verde Airlines (CVA), realiza voos internacionais para Portugal, França e Itália e ainda este ano pretende retomar as ligações com os Estados Unidos.

O anúncio desta rota sazonal acontece dois dias após os pilotos dos voos internacionais da companhia suspenderem uma greve de seis dias, após chegarem a acordo com a administração da empresa.

Em fevereiro, a TACV alugou dois aviões modelo ATR para salvar as rotas domésticas, depois de a concessionária Bestfly ter deixado o país, mas, apesar de haver uma melhoria global do serviço, mantêm-se várias queixas sobre falhas na operação.

Há uma semana, anunciou que está à espera de um terceiro para responder ao aumento da procura nos voos domésticos, que têm maior procura durante a época alta de férias em Cabo Verde, entre julho e setembro.

