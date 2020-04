Cabo Verde suspende mecanismo de fixação dos preços dos combustíveis O Governo de Cabo Verde suspendeu temporariamente a aplicação do mecanismo de fixação dos preços dos combustíveis a partir desde mês de abril, na sequência do estado de emergência declarado no país por causa do coronavírus. economia Lusa economia/cabo-verde-suspende-mecanismo-de-fixacao-dos-_5e84b5a599a1bc19800cd0e9





Em resolução publicada no Boletim Oficial e que a Lusa teve hoje acesso, o Governo cabo-verdiano justificou ainda a medida com a recente alteração da conjuntura de preços no mercado internacional e a perspetiva de evolução nos próximos dois meses.

"O Governo decide proceder à uma alteração pontual, porém necessária, à Resolução nº38/2020, de 04 de março, que suspende a aplicação do mecanismo de fixação do de preços dos combustíveis", lê-se na resolução, que indica que a suspensão diz respeito ao fuel 380 e ao fuel 180.

Nessa suspensão temporária, foi ainda aplicado um período de transição, de 01 a 31 de março.

Na última atualização publicada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) e que entrou hoje em vigor, todos os combustíveis registaram diminuições dos preços, numa média na ordem dos 20%, justificada também pelo novo coronavírus e da quebra generalizada de procura e do excesso de oferta nos mercados internacionais.

Cabo Verde conta com seis casos confirmados de covid-19, nas ilhas da Boa Vista e de Santiago (Praia), um dos quais acabou na morte de um turista inglês, de 62 anos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 885 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 44 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O número de mortes em África subiu para 173, com os casos confirmados a ultrapassarem os 5.000 em 48 países, de acordo com as mais recentes estatísticas sobre a doença no continente.

RIPE // PJA

Lusa/Fim