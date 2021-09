A informação surge no âmbito da visita que o ministro do Mar, Paulo Veiga, está a realizar à Guiné-Bissau e que já incluiu encontros com a administração dos portos guineenses, tendo visitado os portos de Bissau, principal infraestrutura portuária do país, e de Bubaque, uma das ilhas do arquipélago dos Bijagós.

"Uma ligação marítima entre Cabo Verde e Guiné-Bissau foi outro dos temas abordados para melhorar as relações económicas entre os dois países, para além da cooperação a nível de formação profissional e universitária no Campus do Mar", refere a informação do Ministério do Mar.

Acompanham a visita de Paulo Veiga à Guiné-Bissau técnicos da empresa pública Enapor, que gere os portos cabo-verdianos, e do Instituto Marítimo Portuário de Cabo Verde.

Segundo a mesma informação, Paulo Veiga participou ainda numa reunião técnica com operadores locais, "com o intuito de encontrar as melhores soluções a nível de infraestruturas e gestão portuária e no âmbito do transporte marítimo, "nomeadamente para as ligações marítimas entre as ilhas e o continente".

"Sobre esta ligação, a equipa técnica conjunta está a estudar as condições de navegabilidade de embarcações como os navios Kriola e Liberdadi [ferryboats que operam em Cabo Verde]", acrescenta o ministério.

