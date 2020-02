Cabo Verde cria Observatório para antecipar soluções para problemas de emprego

O Observatório do Mercado do Trabalho de Cabo Verde, que o Governo pretende instituir, vai ter a missão de investigar, prevenir e antecipar soluções para problemas de emprego e formação profissional, contando com 20 representantes da sociedade cabo-verdiana.

