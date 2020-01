Cabo Verde com primeira "melhoria" envolvendo o 'rating' soberano desde 2013 - Governo

O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou hoje que o incremento do 'outlook' do 'rating' da Fitch à dívida soberana do país, que passou de estável para positivo embora permanecendo como 'lixo', representa a primeira "melhoria" desde 2013.

economia

Lusa

