Cabo Verde adota medidas para proteger empresas, empregos e famílias O Governo de Cabo Verde e os parceiros sociais assinaram hoje um conjunto de medidas de caráter fiscal, financeiro e social, que visam mitigar os efeitos do novo coronavírus, protegendo as empresas, os empregos e as famílias. economia Lusa economia/cabo-verde-adota-medidas-para-proteger_5e7a29028ca77d19679cdb54





As medidas foram anunciadas, na cidade da Praia, pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, após reunião do Conselho de Concertação Social, que decorreu durante toda a manhã, no Palácio do Governo.

Depois do encontro, foi assinado um acordo tripartido entre Governo, patronato e sindicatos, para vigorar durante os próximos três meses, com o objetivo de manter e preservar os empregos existentes, evitar despedimentos e dar liquidez às empresas.

Cabo Verde registou até ao momento três casos confirmados de covid-19, todos na ilha da Boa Vista, que está em quarentena, e em turistas estrangeiros.

O ministro da Saúde do país, Arlindo do Rosário, anunciou hoje que o turista inglês, de 62 anos, o primeiro caso confirmado, faleceu na segunda-feira.

Quanto aos outros dois casos, o ministro disse que o acompanhante do turista inglês permanece "assintomático", juntamente com uma turista dos Países Baixos, que apresenta "um prognóstico reservado".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 360 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.

O continente africano registou mais de 50 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 1.700 casos em 45 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia da covid-19.

RIPE // LFS

Lusa/Fim