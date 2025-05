"Hoje, a Comissão informou o Tik Tok da sua opinião preliminar de que a empresa não cumpre a obrigação da Lei dos Serviços Digitais de publicar um repositório de anúncios", que é "fundamental para que os investigadores e a sociedade civil possam detetar anúncios fraudulentos, campanhas de ameaças híbridas, bem como operações de informação coordenadas e anúncios falsos, nomeadamente no contexto das eleições", anuncia a instituição em nota de imprensa.

Nestas conclusões preliminares, Bruxelas argumenta que "o Tik Tok não fornece as informações necessárias sobre o conteúdo dos anúncios, os utilizadores visados pelos anúncios e quem pagou os anúncios" e, além disso, não permite que os seus utilizadores façam "uma pesquisa exaustiva de anúncios".

As conclusões preliminares da Comissão baseiam-se numa investigação aprofundada que incluiu a análise de documentos internos da empresa, testes das ferramentas do Tik Tok e entrevistas com especialistas.

A empresa chinesa pode agora contestar, mas se a opinião preliminar da instituição for confirmada, o executivo comunitário pode tomar uma decisão de não conformidade, implicando uma coima até 6% do volume de negócios anual total ao nível mundial do prestador, bem como um período de supervisão reforçado.

