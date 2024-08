O montante alcançou os 231 mil milhões de reais (37,3 mil milhões de euros), o que representa um aumento real de 9,55% face ao mesmo período de 2023, já descontada a inflação.

Só a arrecadação das receitas administradas pela Receita Federal brasileira em julho somou 214,8 mil milhões de reais (34,5 mil milhões de euros), um aumento de 9,85% face a julho de 2023.

Já a arrecadação de receitas administradas por outros órgãos ligados ao Governo central brasileiro foi de 16,2 mil milhões de reais (2,6 mil milhões de euros), montante que indica um crescimento de 5,71%.

A Receita Federal brasileira informou que os resultados de julho foram influenciados positivamente pelo comportamento da atividade produtiva e, de forma atípica, pela tributação dos fundos exclusivos, atualização de bens e direitos mantidos por brasileiros no exterior e pelo retorno da cobrança de tributos que haviam sido cortados no Governo liderado pelo ex-Presidente Jair Bolsonaro.

No primeiro semestre do ano, o Brasil arrecadou 1,5 biliões de reais (242 mil milhões de euros), o melhor desempenho registado no período, total que também representou um aumento de 9,15% face ao mesmo período do ano passado.

O crescimento da arrecadação, para um Governo liderado pelo atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, representa um alívio para alcançar a meta de eliminar o défice das contas públicas em 2025.

No entanto, o caminho para alcançar esse objetivo é difícil e incerto. Em julho, o Governo brasileiro anunciou um bloqueio de 15 mil milhões de reais (2,4 mil milhões) no orçamento como parte das medidas para manter o défice das contas públicas nesse ano dentro do limite estipulado até 28,8 mil milhões de reais (4,6 mil milhões de euros).

