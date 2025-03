De acordo com um comunicado emitido pelo Governo brasileiro com dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), do Ministério do Turismo e Polícia Federal, a média de turistas europeus que entraram no país cresceu 56% entre janeiro (91 mil) e fevereiro (142 mil).

"É fundamental observarmos esse crescimento, especialmente entre turistas europeus. (...) Isso mostra que estamos conseguindo furar a bolha e posicionar o Brasil como um destino turístico viável, seguro e atraente para um mercado altamente exigente", destacou o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino.

Apenas em fevereiro, o desempenho na receção desses visitantes estrangeiros ao Brasil marcou um aumento de 59% face ao mesmo mês de 2024. Ao todo, foram registados 1.326.884 desembarques de viajantes internacionais.

O Rio Grande do Sul foi a principal porta de entrada dos turistas estrangeiros no segundo mês do ano, marcando 347.186 chegadas por via aérea. Em seguida aparece São Paulo (309.977), Rio de Janeiro (262.108) e a Baía (24.254).

No ano passado, cerca de 6,65 milhões de turistas estrangeiros desembarcaram no Brasil, total que indica um crescimento de 12,6% face a 2023.

O Ministério do Turismo brasileiro informou à Lusa que 200.081 turistas provenientes de Portugal visitaram o país em 2024, um aumento de 9,66% face ao ano anterior.

Para 2025, o Governo brasileiro anunciou a meta de chegar aos 6,9 milhões de turistas estrangeiros e anunciou ações para a atração de novos voos em rotas nacionais e internacionais.

Além disso, no próximo ano, o Brasil receberá importantes eventos, como a Conferência do Clima da ONU (COP30), que acontecerá em Belém, no estado do Pará, e a reunião dos BRICS, grupo de países emergentes, em Brasília, que devem atrair milhares de visitantes internacionais ao país.

CYR (MIM) // JMC

Lusa/Fim